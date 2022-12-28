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Как бойцы Kraken раздавали рождественские подарки в центре Харькова (видео)

Общество 21:00   28.12.2022
Елена Нагорная
Как бойцы Kraken раздавали рождественские подарки в центре Харькова (видео)

Бойцы спецподразделения ГУР Минобороны Kraken поздравили маленьких харьковчан с рождественско-новогодними праздниками.

Начальник штаба спецподразделения Константин Немичев опубликовал видео, как защитники вместе с волонтерами в центре города раздают малышам сладкие подарки.

«Уважаемые дети! Спецподразделение Kraken хочет поздравить вас с Рождеством и Святым Николаем. Пожелать вам, чтобы в следующем году все у вас было хорошо. Чтобы в вашем доме светило солнце и грела ваша семья. Мы, защитники, все сделаем для того, чтобы в нашем государстве наступил мир и покой. Мы в этот день решили немножко дать тепла нашим детям. И просто напомнить, что все будет хорошо и мы победим», — сказал один из бойцов подразделения.

Видео: Константин Немичев

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 декабря 2022 в 21:00;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы спецподразделения ГУР Минобороны Kraken поздравили маленьких харьковчан с рождественско-новогодними праздниками.".