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Як бійці Kraken роздавали різдвяні подарунки в центрі Харкова (відео)

Суспільство 21:00   28.12.2022
Олена Нагорна
Як бійці Kraken роздавали різдвяні подарунки в центрі Харкова (відео)

Бійці спецпідрозділу ГУР Міноборони Kraken привітали маленьких харків’ян із різдвяно-новорічними святами.

Начальник штабу спецпідрозділу Костянтин Немічев опублікував відео, як захисники разом із волонтерами у центрі міста роздають малечі солодкі подарунки.

“Шановні діти! Спецпідрозділ Kraken хоче привітати вас із Різдвом та Святим Миколаєм. Побажати вам, щоб у наступному році все у вас було добре. Щоб у вашому домі світило сонце і гріла ваша сім’я. Ми, захисники, все зробимо для того, щоб у наші державі настав мир і спокій. Ми в цей день вирішили трошки дати тепла нашим дітям. І просто нагадати, що все буде добре і ми переможемо”, – сказав один із бійців підрозділу.

Відео: Костянтин Немічев

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2022 в 21:00;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці спецпідрозділу ГУР Міноборони Kraken привітали маленьких харків’ян із різдвяно-новорічними святами.".