Live
  • Четверг 29.12.2022
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.94
    • 🟢

Терехов рассказал, готов ли Харьков к очередному возможному блэкауту

Общество 21:33   28.12.2022
Елена Нагорная
Терехов рассказал, готов ли Харьков к очередному возможному блэкауту

В Харькове работают все «пункти незламності» и пункты обогрева, куда люди могут прийти в случае отсутствия электроснабжения, отметил мэр Игорь Терехов в эфире «Радио Свобода».

«Город Харьков уже переживал блэкауты, когда не было и сутки электроснабжения. Но мы к этому очень тщательно относимся. Работают все «пункти незламності», работают пункты обогрева. Когда наступает блэкаут, когда нет электроснабжения в том или ином доме, то харьковчане могут прийти в «пункти незламності». И там находиться в то время, пока не будет восстановлено электроснабжение», — рассказал он.

Читайте также: «Пункти незламності» на Харьковщине открыты для всех круглосуточно — Синегубов

По словам Терехова, в Харькове сейчас находятся около 1,1 миллиона жителей.

Ранее мэр рассказал, что ракетные удары по Харькову утром 28 декабря не повлияли на энергоснабжение в городе. 

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

19:45
Сложно на Харьковщине, но погасить энергосистему врагу не удалось — Укрэнерго
18:41
Не только ракеты: РФ обстреляла районы 15 населенных пунктов Харьковщины
18:16
Около 16 часов враг повторно ударил по объекту инфраструктуры Харькова — ХОВА
17:59
Синегубов — об ударе армии РФ по болоту в Харькове и других обстрелах за сутки
17:31
Около тысячи домов в Харькове без тепла из-за атаки дронов — Синегубов

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Терехов рассказал, готов ли Харьков к очередному возможному блэкауту»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 28 декабря 2022 в 21:33;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове работают все «пункти незламності» и пункты обогрева, куда люди могут прийти в случае отсутствия электроснабжения, отметил мэр Игорь Терехов в эфире «Радио Свобода».".