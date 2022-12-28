Терехов рассказал, готов ли Харьков к очередному возможному блэкауту
В Харькове работают все «пункти незламності» и пункты обогрева, куда люди могут прийти в случае отсутствия электроснабжения, отметил мэр Игорь Терехов в эфире «Радио Свобода».
«Город Харьков уже переживал блэкауты, когда не было и сутки электроснабжения. Но мы к этому очень тщательно относимся. Работают все «пункти незламності», работают пункты обогрева. Когда наступает блэкаут, когда нет электроснабжения в том или ином доме, то харьковчане могут прийти в «пункти незламності». И там находиться в то время, пока не будет восстановлено электроснабжение», — рассказал он.
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По словам Терехова, в Харькове сейчас находятся около 1,1 миллиона жителей.
Ранее мэр рассказал, что ракетные удары по Харькову утром 28 декабря не повлияли на энергоснабжение в городе.
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- • Дата публикации материала: 28 декабря 2022 в 21:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове работают все «пункти незламності» и пункты обогрева, куда люди могут прийти в случае отсутствия электроснабжения, отметил мэр Игорь Терехов в эфире «Радио Свобода».".