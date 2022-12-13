«Пункти незламності» на Харьковщине открыты для всех круглосуточно — Синегубов
Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов поручил представителям профильных департаментов и районных военных администраций проверить все 302 «пункти незламності» в регионе.
«Задача — побывать в каждом. Люди должны пользоваться этими «пунктами незламності». Они, еще раз подчеркиваю, работают круглосуточно, открыты для всех. То есть, человек зашел и может там остаться до определенного часа», — подчеркнул председатель ХОВА во время совещания.
Как сообщил директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол, еще 56 «пунктів незламності» обустроят на Харьковщине на базе коммунальных учреждений образования, здравоохранения и соцобеспечения, которые определены как пункты обогрева.
Видео: ХОВА
Кроме того, дополнительные пункты могут появиться на базе ОСМД.
Синегубов в свою очередь в очередной раз призвал бизнес Харьковщины по возможности присоединиться к открытию новых пунктов.
Ранее в пресс-службе ГСЧС сообщали, что «пунктами незламності» жители области могут пользоваться в случае, если электроснабжение отсутствует более суток.
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2022 в 19:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов поручил представителям профильных департаментов и районных военных администраций проверить все 302 «пункти незламності» в регионе.".