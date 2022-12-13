«Пункти незламності» на Харьковщине открыты для всех круглосуточно — Синегубов

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов поручил представителям профильных департаментов и районных военных администраций проверить все 302 «пункти незламності» в регионе.

«Задача — побывать в каждом. Люди должны пользоваться этими «пунктами незламності». Они, еще раз подчеркиваю, работают круглосуточно, открыты для всех. То есть, человек зашел и может там остаться до определенного часа», — подчеркнул председатель ХОВА во время совещания.

Как сообщил директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол, еще 56 «пунктів незламності» обустроят на Харьковщине на базе коммунальных учреждений образования, здравоохранения и соцобеспечения, которые определены как пункты обогрева.

Видео: ХОВА

Кроме того, дополнительные пункты могут появиться на базе ОСМД.

Синегубов в свою очередь в очередной раз призвал бизнес Харьковщины по возможности присоединиться к открытию новых пунктов.

Ранее в пресс-службе ГСЧС сообщали, что «пунктами незламності» жители области могут пользоваться в случае, если электроснабжение отсутствует более суток.