«Пункти незламності» откроются, если света нет более суток — ГСЧС Харьковщины
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Спасатели показали «пункти незламності», которые развернули на Харьковщине. Всего в регионе они создали 72 таких пункта — 59 стационарных и 13 мобильных.
«Пунктами незламності» жители области могут пользоваться в случае, если электроснабжение отсутствует более суток, сообщили в пресс-службе облуправления ГСЧС.
«Во всех пунктах можно погреться, найти убежище в случае непогоды или отключения света и тепла, получить доступ к интернету и зарядить гаджеты, перекусить, получить первую медицинскую помощь, ознакомиться с местами расположения ближайших укрытий и пунктов обогрева, АЗС и банковских отделений, узнать все о пожарной, минной и техногенной безопасности», — напомнили чрезвычайники.
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Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 25 ноября 2022 в 19:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели показали «пункти незламності», которые развернули на Харьковщине. Всего в регионе они создали 72 таких пункта — 59 стационарных и 13 мобильных.".