«Пункти незламності» откроются, если света нет более суток — ГСЧС Харьковщины

Спасатели показали «пункти незламності», которые развернули на Харьковщине. Всего в регионе они создали 72 таких пункта — 59 стационарных и 13 мобильных.

«Пунктами незламності» жители области могут пользоваться в случае, если электроснабжение отсутствует более суток, сообщили в пресс-службе облуправления ГСЧС.

«Во всех пунктах можно погреться, найти убежище в случае непогоды или отключения света и тепла, получить доступ к интернету и зарядить гаджеты, перекусить, получить первую медицинскую помощь, ознакомиться с местами расположения ближайших укрытий и пунктов обогрева, АЗС и банковских отделений, узнать все о пожарной, минной и техногенной безопасности», — напомнили чрезвычайники.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области