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«Пункти незламності» откроются, если света нет более суток — ГСЧС Харьковщины

Общество 19:04   25.11.2022
Елена Нагорная
«Пункти незламності» откроются, если света нет более суток — ГСЧС Харьковщины Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Спасатели показали «пункти незламності», которые развернули на Харьковщине. Всего в регионе они создали 72 таких пункта — 59 стационарных и 13 мобильных.

«Пунктами незламності» жители области могут пользоваться в случае, если электроснабжение отсутствует более суток, сообщили в пресс-службе облуправления ГСЧС.

«Во всех пунктах можно погреться, найти убежище в случае непогоды или отключения света и тепла, получить доступ к интернету и зарядить гаджеты, перекусить, получить первую медицинскую помощь, ознакомиться с местами расположения ближайших укрытий и пунктов обогрева, АЗС и банковских отделений, узнать все о пожарной, минной и техногенной безопасности», — напомнили чрезвычайники.

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Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Интервью, Культура, Общество, Политика, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели показали «пункти незламності», которые развернули на Харьковщине. Всего в регионе они создали 72 таких пункта — 59 стационарных и 13 мобильных.".