“Пункти незламності” відкриваються, якщо світла немає понад добу – ДСНС
Рятувальники показали “пункти незламності”, які розгорнули на Харківщині. Загалом у регіоні вони створили 72 такі пункти – 59 стаціонарних та 13 мобільних.
“Пунктами незламності” жителі області можуть користуватись у разі, якщо електропостачання відсутнє більше доби, повідомили у пресслужбі облуправління ДСНС.
“У всіх пунктах можна погрітися, знайти прихисток у випадку негоди чи відключення світла і тепла, отримати доступ до інтернету та зарядити гаджети, перекусити, отримати першу медичну допомогу, ознайомитись з місцями розташування найближчих укриттів та пунктів обігріву, АЗС та банківських відділень, дізнатись все про пожежну, мінну та техногенну безпеку”, – нагадали надзвичайники.
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Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2022 в 19:04;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники показали “пункти незламності”, які розгорнули на Харківщині. Загалом у регіоні вони створили 72 такі пункти – 59 стаціонарних та 13 мобільних.".