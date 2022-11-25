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“Пункти незламності” відкриваються, якщо світла немає понад добу – ДСНС

Суспільство 19:04   25.11.2022
Елена Нагорная
“Пункти незламності” відкриваються, якщо світла немає понад добу – ДСНС

Рятувальники показали “пункти незламності”, які розгорнули на Харківщині. Загалом у регіоні вони створили 72 такі пункти – 59 стаціонарних та 13 мобільних.

“Пунктами незламності” жителі області можуть користуватись у разі, якщо електропостачання відсутнє більше доби, повідомили у пресслужбі облуправління ДСНС.

“У всіх пунктах можна погрітися, знайти прихисток у випадку негоди чи відключення світла і тепла, отримати доступ до інтернету та зарядити гаджети, перекусити, отримати першу медичну допомогу, ознайомитись з місцями розташування найближчих укриттів та пунктів обігріву, АЗС та банківських відділень, дізнатись все про пожежну, мінну та техногенну безпеку”, – нагадали надзвичайники.

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Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Інтерв'ю, Культура, Політика, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2022 в 19:04;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники показали “пункти незламності”, які розгорнули на Харківщині. Загалом у регіоні вони створили 72 такі пункти – 59 стаціонарних та 13 мобільних.".