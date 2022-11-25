Синєгубов: На Харківщині майже 300 “пунктів незламності”
У Харківській області діють стаціонарні та 10 мобільних “пунктів незламності”, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Продовжуємо оглядати роботу «Пунктів незламності» Харківщини. Таких пунктів в області вже близько 300: стаціонарні та 10 мобільних. Усі вони мають електрику та тепло, облаштовані місця відпочинку», – розповів Синєгубов.
Усі пункти працюють цілодобово.
Найближчий пункт ви можете знайти на карті сайту nezlamnist.gov.ua.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2022 в 14:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області діють стаціонарні та 10 мобільних “пунктів незламності”, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".