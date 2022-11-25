Синєгубов: На Харківщині майже 300 “пунктів незламності”

У Харківській області діють стаціонарні та 10 мобільних “пунктів незламності”, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Продовжуємо оглядати роботу «Пунктів незламності» Харківщини. Таких пунктів в області вже близько 300: стаціонарні та 10 мобільних. Усі вони мають електрику та тепло, облаштовані місця відпочинку», – розповів Синєгубов.



Усі пункти працюють цілодобово.

Найближчий пункт ви можете знайти на карті сайту nezlamnist.gov.ua.