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Синєгубов: На Харківщині майже 300 “пунктів незламності”

Суспільство 14:42   25.11.2022
Оксана Якушко
Синєгубов: На Харківщині майже 300 “пунктів незламності”

У Харківській області діють стаціонарні та 10 мобільних “пунктів незламності”, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Продовжуємо оглядати роботу «Пунктів незламності» Харківщини. Таких пунктів в області вже близько 300: стаціонарні та 10 мобільних. Усі вони мають електрику та тепло, облаштовані місця відпочинку», – розповів Синєгубов.

Усі пункти працюють цілодобово.

Найближчий пункт ви можете знайти на карті сайту nezlamnist.gov.ua.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2022 в 14:42;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області діють стаціонарні та 10 мобільних “пунктів незламності”, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".