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Синегубов: На Харьковщине почти 300 «пунктов незламності»

Общество 14:42   25.11.2022
Синегубов: На Харьковщине почти 300 «пунктов незламності»

В Харьковской области действуют стационарные и 10 мобильных «пунктов незламності», сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Продолжаем осматривать работу «Пунктов незламності» Харьковщины. Таких пунктов в области уже около 300: стационарные и 10 мобильных. Все они имеют электричество и тепло, обустроены места отдыха», — рассказал Синегубов.

Все пункты работают круглосуточно.

Ближайший пункт вы можете найти на карте сайта nezlamnist.gov.ua.

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 ноября 2022 в 14:42;

    • Корреспондент в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области действуют стационарные и 10 мобильных «пунктов незламності», сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".