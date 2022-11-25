Синегубов: На Харьковщине почти 300 «пунктов незламності»

В Харьковской области действуют стационарные и 10 мобильных «пунктов незламності», сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Продолжаем осматривать работу «Пунктов незламності» Харьковщины. Таких пунктов в области уже около 300: стационарные и 10 мобильных. Все они имеют электричество и тепло, обустроены места отдыха», — рассказал Синегубов.



Все пункты работают круглосуточно.

Ближайший пункт вы можете найти на карте сайта nezlamnist.gov.ua.