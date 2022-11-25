Синегубов: На Харьковщине почти 300 «пунктов незламності»
В Харьковской области действуют стационарные и 10 мобильных «пунктов незламності», сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Продолжаем осматривать работу «Пунктов незламності» Харьковщины. Таких пунктов в области уже около 300: стационарные и 10 мобильных. Все они имеют электричество и тепло, обустроены места отдыха», — рассказал Синегубов.
Все пункты работают круглосуточно.
Ближайший пункт вы можете найти на карте сайта nezlamnist.gov.ua.
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- • Дата публикации материала: 25 ноября 2022 в 14:42;
Корреспондент в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области действуют стационарные и 10 мобильных «пунктов незламності», сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".