“Пункти незламності” на Харківщині відкриті для всіх цілодобово – Синєгубов

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов доручив представникам профільних департаментів та районних військових адміністрацій перевірити усі 302 “пункти незламності” в регіоні.

“Завдання – побувати в кожному. Люди мають користуватися цими “пунктами незламності”. Вони, ще раз наголошую, працюють цілодобово, відкриті для всіх. Тобто людина зайшла і може там залишитися до певно визначеної години”, – наголосив голова ХОВА під час наради.

Як повідомив директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол, ще 56 “пунктів незламності” облаштують на Харківщині на базі комунальних закладів освіти, охорони здоров’я та соцзабезпечення, визначених як пункти обігріву.

Відео: ХОВА

Крім того, додаткові пункти можуть з’явитись на базі ОСББ.

Синєгубов у свою чергу вкотре закликав бізнес Харківщини наскільки можна за можливості долучитися до відкриття нових пунктів.

Раніше у пресслужбі ДСНС повідомляли, що “пунктами незламності” жителі області можуть користуватися у разі, якщо електропостачання відсутнє більше ніж добу.