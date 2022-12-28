Терехов розповів, чи готовий Харків до чергового можливого блекауту
У Харкові працюють усі “пункти незламності” та пункти обігріву, куди люди можуть прийти у разі відсутності електропостачання, зазначив мер Ігор Терехов в етері “Радіо Свобода”.
“Місто Харків уже переживало блекаути, коли не було й добу електропостачання. Але ми до цього дуже ретельно відносимося. Працюють усі пункти незламності, працюють пункти обігріву. Коли настає блекаут, коли немає електропостачання в тому чи іншому будинку, то харків’яни можуть прийти до пунктів незламності. І там перебувати в той час, доки не буде відновлено електропостачання”, – розповів він.
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За словами Терехова, у Харкові зараз перебувають близько 1,1 мільйона мешканців.
Раніше мер розповів, що ракетні удари по Харкову вранці 28 грудня не вплинули на енергопостачання у місті.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2022 в 21:33;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові працюють усі “пункти незламності” та пункти обігріву, куди люди можуть прийти у разі відсутності електропостачання, зазначив мер Ігор Терехов в етері “Радіо Свобода”.".