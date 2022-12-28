Live
  • Четвер 29.12.2022
    • Харків
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.94
    • 🟢

Терехов розповів, чи готовий Харків до чергового можливого блекауту

Суспільство 21:33   28.12.2022
Олена Нагорна
Терехов розповів, чи готовий Харків до чергового можливого блекауту

У Харкові працюють усі “пункти незламності” та пункти обігріву, куди люди можуть прийти у разі відсутності електропостачання, зазначив мер Ігор Терехов в етері “Радіо Свобода”.

“Місто Харків уже переживало блекаути, коли не було й добу електропостачання. Але ми до цього дуже ретельно відносимося. Працюють усі пункти незламності, працюють пункти обігріву. Коли настає блекаут, коли немає електропостачання в тому чи іншому будинку, то харків’яни можуть прийти до пунктів незламності. І там перебувати в той час, доки не буде відновлено електропостачання”, – розповів він.

Читайте також:  «Пункти незламності» на Харківщині відкриті для всіх цілодобово — Синєгубов

За словами Терехова, у Харкові зараз перебувають близько 1,1 мільйона мешканців.

Раніше мер розповів, що ракетні удари по Харкову вранці 28 грудня не вплинули на енергопостачання у місті. 

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

19:45
Складно на Харківщині, але погасити енергосистему РФ не вдалося – Укренерго
18:41
Не тільки ракети: РФ обстріляла райони 15 населених пунктів Харківщини
18:16
Близько 16-ї ворог повторно вдарив по об’єкту інфраструктури Харкова – ХОВА
17:59
Синєгубов – про удар армії РФ по болоту в Харкові та інші обстріли за добу
17:31
Близько тисячі будинків у Харкові без тепла через атаку дронів – Синєгубов

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Терехов розповів, чи готовий Харків до чергового можливого блекауту»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2022 в 21:33;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові працюють усі “пункти незламності” та пункти обігріву, куди люди можуть прийти у разі відсутності електропостачання, зазначив мер Ігор Терехов в етері “Радіо Свобода”.".