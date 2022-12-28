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В деоккупированном городе на Харьковщине продолжают разбирать завалы (фото)

Общество 08:33   28.12.2022
Оксана Горун
В деоккупированном городе на Харьковщине продолжают разбирать завалы (фото)

В ГСЧС сообщили о работах, которые проводили в Балаклее на Харьковщине.

«27 декабря спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области и Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины проводили разбор завалов полностью уничтоженных рашистами складских зданий на территории одного из частных предприятий в городе Балаклея. Основной задачей было расчистить территорию, где когда-то стояли здания, от обломков строительных конструкций», — отметили спасатели.

Разбор завалов после обстрелов в Балакее 27 декабря

Руины разбирали около 20 спасателей. К процессу привлекли четыре единицы техники и три специальных аварийно-спасательных автомобиля.

Разбор завалов после обстрелов в Балакее 27 декабря 8

Разбор завалов обстрелов в Балакее 27 декабря 7

Разбор завалов после обстрелов в Балакее 27 декабря 2

Разбор завалов после обстрелов в Балакее 27 декабря 6

Разбор завалов после обстрелов в Балакее 27 декабря 5

Разбор завалов после обстрелов в Балакее 27 декабря 4

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 декабря 2022 в 08:33;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили о работах, которые проводили в Балаклее на Харьковщине".