В деоккупированном городе на Харьковщине продолжают разбирать завалы (фото)

В ГСЧС сообщили о работах, которые проводили в Балаклее на Харьковщине.

«27 декабря спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области и Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины проводили разбор завалов полностью уничтоженных рашистами складских зданий на территории одного из частных предприятий в городе Балаклея. Основной задачей было расчистить территорию, где когда-то стояли здания, от обломков строительных конструкций», — отметили спасатели.

Руины разбирали около 20 спасателей. К процессу привлекли четыре единицы техники и три специальных аварийно-спасательных автомобиля.