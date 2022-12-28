В деоккупированном городе на Харьковщине продолжают разбирать завалы (фото)
В ГСЧС сообщили о работах, которые проводили в Балаклее на Харьковщине.
«27 декабря спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области и Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины проводили разбор завалов полностью уничтоженных рашистами складских зданий на территории одного из частных предприятий в городе Балаклея. Основной задачей было расчистить территорию, где когда-то стояли здания, от обломков строительных конструкций», — отметили спасатели.
Руины разбирали около 20 спасателей. К процессу привлекли четыре единицы техники и три специальных аварийно-спасательных автомобиля.
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- • Дата публикации материала: 28 декабря 2022 в 08:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили о работах, которые проводили в Балаклее на Харьковщине".