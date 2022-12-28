У деокупованому місті на Харківщині продовжують розбирати завали (фото)
У ДСНС повідомили про роботи, які проводили у Балаклії на Харківщині.
“27 грудня рятувальники Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Харківській області та Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України проводили розбирання завалів повністю знищених рашистами складських будівель на території одного з приватних підприємств у м. Балаклія. Основною задачею було розчистити територію, де колись стояли будівлі, від уламків будівельних конструкцій”, – зазначили рятувальники.
Руїни розбирали близько 20 рятувальників. До процесу залучили чотири одиниці техніки та три спеціальні аварійно-рятувальні автомобілі.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2022 в 08:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили про роботи, які проводили у Балаклії на Харківщині".