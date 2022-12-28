У деокупованому місті на Харківщині продовжують розбирати завали (фото)

У ДСНС повідомили про роботи, які проводили у Балаклії на Харківщині.

“27 грудня рятувальники Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Харківській області та Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України проводили розбирання завалів повністю знищених рашистами складських будівель на території одного з приватних підприємств у м. Балаклія. Основною задачею було розчистити територію, де колись стояли будівлі, від уламків будівельних конструкцій”, – зазначили рятувальники.

Руїни розбирали близько 20 рятувальників. До процесу залучили чотири одиниці техніки та три спеціальні аварійно-рятувальні автомобілі.