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У деокупованому місті на Харківщині продовжують розбирати завали (фото)

Суспільство 08:33   28.12.2022
Оксана Горун
У деокупованому місті на Харківщині продовжують розбирати завали (фото)

У ДСНС повідомили про роботи, які проводили у Балаклії на Харківщині.

“27 грудня рятувальники Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Харківській області та Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України проводили розбирання завалів повністю знищених рашистами складських будівель на території одного з приватних підприємств у м. Балаклія. Основною задачею було розчистити територію, де колись стояли будівлі, від уламків будівельних конструкцій”, – зазначили рятувальники.

Розбір завалів після обстрілів у Балакеї 27 грудня

Руїни розбирали близько 20 рятувальників. До процесу залучили чотири одиниці техніки та три спеціальні аварійно-рятувальні автомобілі.

Розбір завалів після обстрілів у Балакеї 27 грудня 8

Розбір завалів обстрілів у Балакеї 27 грудня 7

Розбір завалів після обстрілів у Балакеї 27 грудня 2

Розбір завалів після обстрілів у Балакеї 27 грудня 6

Розбір завалів після обстрілів у Балакеї 27 грудня 5

Розбір завалів після обстрілів у Балакеї 27 грудня 4

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2022 в 08:33;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили про роботи, які проводили у Балаклії на Харківщині".