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Из-за обстрелов горели объекты критической инфраструктуры на Харьковщине

Общество 08:45   29.12.2022
Оксана Якушко
Из-за обстрелов горели объекты критической инфраструктуры на Харьковщине

В Харьковской области за сутки было два пожара из-за обстрелов, сообщила ГСЧС.

За сутки с 28 по 29 декабря спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 23 выезжали на вызовы, из которых 5 – на ликвидацию пожаров, 2 из которых повлекли вражеские обстрелы.

Пожар, вызванный врагом, зафиксирован в Изюмском районе области и Харькове. Горели объекты критической инфраструктуры. Пострадавшие не обнаружены.

4 раза спасатели выезжали на проверку территорий, только что обстрелянных войском оккупантов (дважды в Харькове и на территории Купянской громады).

В Харькове обнаружены повреждения инфраструктурных объектов, в том числе объекта критической инфраструктуры, а также один пострадавший. В с. Ковшаровка Купянской громады поврежден 9-этажный жилой дом, а в самом г. Купянске – частное домовладение.

Пиротехники подразделений ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 57 взрывоопасных предметов.

Жителям города Купянска спасатели доставили 12 тонн питьевой воды.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 декабря 2022 в 08:45;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области за сутки было два пожара из-за обстрелов, сообщила ГСЧС.".