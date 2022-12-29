Через обстріли горіли об’єкти критичної інфраструктури на Харківщині

У Харківській області за добу було дві пожежі через обстріли, повідомила ДСНС.

За добу з 28 по 29 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 23 виїздили на виклики, з яких 5 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинили ворожі обстріли.

Пожежі, спричинені ворогом, зафіксовані в Ізюмському районі області та Харкові. Горіли об’єкти критичної інфраструктури. Постраждалих не виявлено.

4 рази рятувальники виїздили на перевірку територій, щойно обстріляних військом окупантів (по двічі у Харкові та на території Куп’янської громади).

У Харкові виявлено пошкодження інфраструктурних об’єктів, у тому числі об’єкту критичної інфраструктури, а також 1 постраждалу особу. У с. Ківшарівка Куп’янської громади вражено 9-типоверховий житловий будинок, а в самому м. Куп’янську – приватне домоволодіння.

Піротехніки підрозділів ДСНС протягом доби вилучили і знешкодили 57 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 12 тон питної води.