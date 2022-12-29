Через обстріли горіли об’єкти критичної інфраструктури на Харківщині
У Харківській області за добу було дві пожежі через обстріли, повідомила ДСНС.
За добу з 28 по 29 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 23 виїздили на виклики, з яких 5 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинили ворожі обстріли.
Пожежі, спричинені ворогом, зафіксовані в Ізюмському районі області та Харкові. Горіли об’єкти критичної інфраструктури. Постраждалих не виявлено.
4 рази рятувальники виїздили на перевірку територій, щойно обстріляних військом окупантів (по двічі у Харкові та на території Куп’янської громади).
У Харкові виявлено пошкодження інфраструктурних об’єктів, у тому числі об’єкту критичної інфраструктури, а також 1 постраждалу особу. У с. Ківшарівка Куп’янської громади вражено 9-типоверховий житловий будинок, а в самому м. Куп’янську – приватне домоволодіння.
Піротехніки підрозділів ДСНС протягом доби вилучили і знешкодили 57 вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 12 тон питної води.
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Ви читали новину: «Через обстріли горіли об’єкти критичної інфраструктури на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2022 в 08:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області за добу було дві пожежі через обстріли, повідомила ДСНС.".