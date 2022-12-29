Шесть харьковских поездов опаздывают из-за обесточивания – Укрзализныця

По состоянию на 10:30 есть частичные обесточивания Донецкой, Харьковской, Сумской, Киевской, Львовской и Житомирской, сообщили в Укрзализныце.

С задержкой более 30 минут следуют:

№7/8 Одесса — Харьков (+3 ч 30 мин);

№65/66 Умань — Харьков (+1 ч 25 мин);

№1/2 Харьков — Ивано-Франковск (+1 ч 03 мин);

№111/112 Киев — Изюм (+46 мин);

№45/46 Харьков — Ужгород (+35 мин);

№61/62 Харьков — Одесса (+33 мин).

Резервные тепловозы работают, пассажиров из Интерсити+ в Краматорск пересаживают в резервные вагоны дальнего сообщения под теплотягой.

Ни один рейс не отменили.

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