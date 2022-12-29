Шість харківських потягів запізнюються через знеструмлення – Укрзалізниця
Станом на 10.30 є часткові знеструмлення Донецької, Харківської, Сумської, Київської, Львівської та Житомирської, повідомили в Укрзалізниці.
Із затримкою понад 30 хвилин слідують:
№7/8 Одеса – Харків (+3 год 30 хв);
№65/66 Умань – Харків (+1 год 25 хв);
№1/2 Харків – Івано-Франківськ (+1 год 03 хв);
№111/112 Київ – Ізюм (+46 хв);
№45/46 Харків – Ужгород (+35 хв);
№61/62 Харків – Одеса (+33 хв).
Резервні тепловози працюють, пасажирів з Інтерсіті+ до Краматорська пересаджують у резервні вагони далекого сполучення під теплотягою.
Жоден рейс не скасували.
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Ви читали новину: «Шість харківських потягів запізнюються через знеструмлення – Укрзалізниця»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2022 в 10:50;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 10.30 є часткові знеструмлення Донецької, Харківської, Сумської, Київської, Львівської та Житомирської, повідомили в Укрзалізниці.".