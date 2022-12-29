Шість харківських потягів запізнюються через знеструмлення – Укрзалізниця

Станом на 10.30 є часткові знеструмлення Донецької, Харківської, Сумської, Київської, Львівської та Житомирської, повідомили в Укрзалізниці.

Із затримкою понад 30 хвилин слідують:

№7/8 Одеса – Харків (+3 год 30 хв);

№65/66 Умань – Харків (+1 год 25 хв);

№1/2 Харків – Івано-Франківськ (+1 год 03 хв);

№111/112 Київ – Ізюм (+46 хв);

№45/46 Харків – Ужгород (+35 хв);

№61/62 Харків – Одеса (+33 хв).

Резервні тепловози працюють, пасажирів з Інтерсіті+ до Краматорська пересаджують у резервні вагони далекого сполучення під теплотягою.

Жоден рейс не скасували.