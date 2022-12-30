31 декабря метро в Харькове будет работать до 21:30
В последний день года, 31 декабря, Харьковский метрополитен будет перевозить пассажиров в обычном режиме работы – с 5:30 до 21:30, сообщили в пресс-службе метро.
На время проведения праздничных концертов электропоезда будут курсировать по Салтовской линии без остановки на ст. м. «Университет» (время возобновления высадки и посадки пассажиров на станции может корректироваться в зависимости от изменений в расписании мероприятий), сообщили в Харьковском метрополитене.
Харьковчанам, планирующим посетить праздник, напоминают, что на территории метрополитена запрещено находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, приносить и распивать алкогольные напитки, курить и использовать пиротехнические средства (петарды, фейерверки, хлопушки, бенгальские огни).
После 21:30 в. м. «Университет» будет закрыт для обслуживания пассажиров. С 23:00 до 5:00 в Харькове будет действовать комендантский час.
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- • Дата публикации материала: 30 декабря 2022 в 16:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В последний день года, 31 декабря, Харьковский метрополитен будет перевозить пассажиров в обычном режиме работы – с 5:30 до 21:30, сообщили в пресс-службе метро.".