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31 грудня метро в Харкові працюватиме до 21:30

Суспільство 16:13   30.12.2022
Оксана Якушко
31 грудня метро в Харкові працюватиме до 21:30

В останній день року, 31 грудня, Харківський метрополітен перевозитиме пасажирів у звичайному режимі роботи – з 5:30 до 21:30, повідомили у пресслужбі метро.

На час проведення святкових концертів електропоїзди курсуватимуть Салтівською лінією без зупинки на ст. м. «Університет» (час поновлення висадки та посадки пасажирів на станції може коригуватися в залежності від змін у розкладі заходів), повідомили у Харківському метрополітені.

Харків’янам, котрі планують відвідати свято, нагадують, що на території метрополітену заборонено знаходитися у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, приносити та розпивати алкогольні напої, палити та використовувати піротехнічні засоби (петарди, феєрверки, хлопавки, бенгальські вогні тощо).

Після 21:30 ст. м. «Університет» буде зачинена для обслуговування пасажирів. З 23:00 до 5:00 у Харкові діятиме комендантська година.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2022 в 16:13;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В останній день року, 31 грудня, Харківський метрополітен перевозитиме пасажирів у звичайному режимі роботи – з 5:30 до 21:30, повідомили у пресслужбі метро.".