5 лет за решеткой получил харьковчанин, призвавший спонсировать армию рф
5 лет за решеткой проведет житель Харькова, призвавший донатить на российскую армию, сообщает Харьковская областная прокуратура.
Прокуроры в суде доказали, что 55-летний гражданин рф, имеющий вид на постоянное проживание на территории Украины и более 10 лет проживавший в Харькове, поддерживал вражескую армию.
В марте этого года он отправлял своим знакомым сообщения из российских телеграмм-каналов, где содержались призывы к сбору средств на нужды военных формирований страны-агрессора. В сообщениях была карточка российского банка, куда можно было переводить деньги для оккупантов.
В тексте было оправдание вооруженной агрессии рф против Украины.
В судебном заседании злоумышленник признал свою вину и раскаялся.
21 декабря судья Киевского районного суда Харькова вынес обвинительный приговор мужчине. Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности госслужащего сроком на 2 года и с конфискацией всего личного имущества.
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- • Дата публикации материала: 30 декабря 2022 в 14:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 лет за решеткой проведет житель Харькова, призвавший донатить на российскую армию, сообщает Харьковская областная прокуратура.".