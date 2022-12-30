5 лет за решеткой получил харьковчанин, призвавший спонсировать армию рф

5 лет за решеткой проведет житель Харькова, призвавший донатить на российскую армию, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Прокуроры в суде доказали, что 55-летний гражданин рф, имеющий вид на постоянное проживание на территории Украины и более 10 лет проживавший в Харькове, поддерживал вражескую армию.

В марте этого года он отправлял своим знакомым сообщения из российских телеграмм-каналов, где содержались призывы к сбору средств на нужды военных формирований страны-агрессора. В сообщениях была карточка российского банка, куда можно было переводить деньги для оккупантов.

В тексте было оправдание вооруженной агрессии рф против Украины.

В судебном заседании злоумышленник признал свою вину и раскаялся.

21 декабря судья Киевского районного суда Харькова вынес обвинительный приговор мужчине. Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности госслужащего сроком на 2 года и с конфискацией всего личного имущества.