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5 років за ґратами отримав харків’янин, який закликав спонсорувати армію рф

Суспільство 14:59   30.12.2022
Оксана Якушко
5 років за ґратами отримав харків’янин, який закликав спонсорувати армію рф

5 років за ґратами проведе мешканець Харкова, який закликав донатити на російську армію, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори у суді довели, що 55-річний громадянин рф, який має посвідку на постійне проживання на території України та більше 10 років мешкав у Харкові, підтримував ворожу армію.

У березні цього року він відправляв своїм знайомим повідомлення з російських Телеграм-каналів, де містилися заклики до збору коштів на потреби військових формувань країни-агресора. У повідомленнях була картка російського банку, куди можна було переводити гроші для окупантів.

У тексті було виправдовування збройної агресії рф проти України.

У судовому засіданні зловмисник визнав свою вину та розкаявся.

21 грудня суддя Київського районного суду Харкова виніс обвинувальний вирок чоловіку. Йому призначили покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов‘язані із виконанням функцій держави та місцевого самоврядування на строк 2 роки і з конфіскацією всього особистого майна.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2022 в 14:59;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 років за ґратами проведе мешканець Харкова, який закликав донатити на російську армію, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".