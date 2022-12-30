5 років за ґратами отримав харків’янин, який закликав спонсорувати армію рф
5 років за ґратами проведе мешканець Харкова, який закликав донатити на російську армію, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Прокурори у суді довели, що 55-річний громадянин рф, який має посвідку на постійне проживання на території України та більше 10 років мешкав у Харкові, підтримував ворожу армію.
У березні цього року він відправляв своїм знайомим повідомлення з російських Телеграм-каналів, де містилися заклики до збору коштів на потреби військових формувань країни-агресора. У повідомленнях була картка російського банку, куди можна було переводити гроші для окупантів.
У тексті було виправдовування збройної агресії рф проти України.
У судовому засіданні зловмисник визнав свою вину та розкаявся.
21 грудня суддя Київського районного суду Харкова виніс обвинувальний вирок чоловіку. Йому призначили покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов‘язані із виконанням функцій держави та місцевого самоврядування на строк 2 роки і з конфіскацією всього особистого майна.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2022 в 14:59;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 років за ґратами проведе мешканець Харкова, який закликав донатити на російську армію, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".