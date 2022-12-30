Главная патрульная Харьковщины: о задачах в войну и нашествии пьяных водителей

Начальница управления патрульной полиции в Харьковской области Алена Стрижак в экспресс-интервью МГ «Объектив» подвела итоги уходящего года. Она рассказала, как изменилась работа и задачи копов во время войны, а также отметила, что в последнее время значительно увеличилось количество пьяных водителей. Также Стрижак напомнила о комендантском часе и запрете использования пиротехники в новогоднюю ночь.

— Как изменились задачи патрульных полицейских в связи с войной?

— С каждым, наверное, пройденным этапом этих десяти месяцев можно говорить, что задачи постоянно менялись. Если в начале большая часть, почти все экипажи занимались сопровождением, регулированием дорожного движения, развозили гуманитарную помощь, то сейчас уже большинство экипажей занимаются исключительно функционалом полицейским. А часть все равно продолжает заниматься различными направлениями. То есть, если говорить о начале, то это были наиболее пострадавшие, наиболее обстреливаемые районы города и иногда области. С течением времени задачи изменились постоянно. И выделить, что конкретно мы делаем, постоянно одно и то же, невозможно.

— Как изменилось количество дорожных происшествий в сравнении с довоенным периодом?

— Если мы будем сравнивать с довоенным периодом, немножко будет неактуально. Объясню почему. Потому что количество населения и интенсивность движения изменилась, поэтому сравнивать с прошлым годом нет целесообразности. Наверняка вы видите, что в область возвращаются люди. Соответственно и немножечко соответствующее количество ДТП меняется. Но я не говорю по ДТП вопиющие с пострадавшими. Я говорю в целом, о всех, которые есть. И, слава богу, основная масса таких ДТП в целом же без пострадавших.

— Какие нарушения в условиях военного времени патрульные фиксируют чаще всего?

— По поводу того, что происходит именно в сфере безопасности дорожного движения и обеспечения безопасности дорожного движения, к сожалению, мы видим тот факт, что гораздо больше стало пьяных за рулем. Это первое. Во-вторых, хотелось бы подчеркнуть, чтобы граждане придерживались безопасной скорости для управления. Потому что причинами ДТП является в том числе и скорость. Затем по поводу нарушения правил дорожного движения, которые приводят к ДТП, хотелось бы напомнить, что нас есть знаки приоритета. Если не работает светофор, физически невозможно отрегулировать все абсолютно перекрестки. Мы выбрали для себя наиболее такие загруженные и занимаемся ими. Но граждане должны знать как сигналы регулировщика, так и обязательно обращать внимание на перекресток. Где есть знаки приоритета. Потому что не дал дорогу, выехал — ДТП.

— Как работает патрульная полиция Харьковщины в условиях блэкаута?

— Мы взвешиваем, например, если привлекаем к регулированию. Перекресток отрегулировать — это не так просто. Там привлекается и автопатруль, и пеший патруль. Почему? Потому что транспорт необходим для того, чтобы привлекать внимание на данном перекрестке. Поскольку полностью тотальный блэкаут, ничего не видно. Это в целях безопасности, даже самого экипажа. Ну и плюс к тому, дополнительно привлекается много работников без транспортных средств. Потому что если перекресток четыре полосы в одну сторону и другую, нужно его еще правильно отрегулировать. Поэтому все, что у нас есть — мы делаем максимум — максимум и выпускаем максимум.

— Расскажите о грядущих праздниках, комендантском часе и запрете пиротехники?

Первое, у нас есть комендантский час. Его нужно придерживаться однозначно. Во-вторых, сейчас будут несколько праздников и, соответственно, есть все распоряжения по поводу запрета использования фейерверков. Все знают ситуацию, поэтому обращаемся и подчеркиваем. Чтобы этого не делали. Плюс к тому просьба ко всем, если уж даже употребляют алкоголь, то чтобы не садились за руль. Потому что безопасность на дороге, если пьяный за рулем водитель — это однозначно потенциальный убийца. Желаю, чтобы все остались живыми и здоровыми. Все были целыми.