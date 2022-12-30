Головна патрульна Харківщини: про задачі під час війни і нашестя п’яних водіїв

Начальниця управління патрульної поліції в Харківській області Альона Стрижак в інтерв’ю МГ “Об’єктив” підбила підсумки року, що минає. Вона розповіла, як змінилася робота та задачі копів під час війни, а також наголосила, що останнім часом значно побільшало п’яних водіїв. Також Стрижак нагадала про комендантську годину і заборону використання піротехніки в новорічну ніч.

– Як змінилися задачі патрульних поліцейських у зв’язку із війною?

– Із кожним, напевно, пройденим етапом цих десяти місяців можна говорити, що задачі постійно змінювались. Якщо на початку більша частина, майже все екіпажі займалися супроводом, регулюванням дорожнього руху, розвозили гуманітарну допомогу, то зараз уже більшість екіпажів займаються виключно функціоналом поліцейським. А частина все одно продовжує займатися різними напрямками. Тобто якщо говорити про початок, то це були найбільш постраждалі, найбільш обстрілювані райони міста і подекуди області. Із плином часу задачі змінилось постійно. І виокремити, що конкретно ми робимо, постійно одне і те саме, неможливо.



– Як змінилася кількість дорожніх пригод порівняно з довоєнним періодом?

– Якщо ми будемо порівнювати з довоєнним періодом, трошечки буде неактуально. Поясню чому. Тому що кількість населення і інтенсивність руху змінилася, тому рівняти з минулим роком немає доцільності. Напевно ви бачите, що в область повертаються люди. Відповідно і трошечки відповідна кількість ДТП змінюється. Але я не говорю по ДТП кричущі з потерпілими. Я говорю в цілому, за всі, які є. І, слава богу, основна маса таких ДТП в цілому ж без потерпілих.

– Які порушення в умовах воєнного часу патрульні фіксують найчастіше?

– Із приводу того, що відбувається саме у сфері безпеки дорожнього руху і забезпечення безпеки дорожнього руху, на жаль, ми бачимо той факт, що набагато більше стало п’яних за кермом. Це перше. По-друге, хотілося б наголосити, щоб громадяни дотримувалися безпечної швидкості для керування. Тому що причинами ДТП є в тому числі і швидкість. Потім з приводу порушення правил дорожнього руху, які призводять до ДТП, хотілося б нагадати, що нас є знаки пріоритету, якщо не працює світлофор фізично неможливо відрегулювати всі абсолютно перехрестя. Ми обрали для себе найбільш такі завантажені і займаємося ними. Але громадяни мають знати, як сигнали регулювальника, так і обов’язково звертати увагу на перехрестя. Де є знаки пріоритету. Бо не дав дорогу, виїхав – ДТП.

– Як працює патрульна поліція Харківщини в умовах блекауту?

– Ми зважуємо, наприклад, якщо залучаємо до регулювання. Перехрестя відрегулювати – це не так просто. Там залучається і автопатруль, і піший патруль. Чому? Тому що транспорт необхіден для того, щоб привертати увагу на даному перехресті. Оскільки повністю тотальний блекаут, нічого не видно. Це в цілях безпеки, навіть самого екіпажу. Ну і плюс до того, додатково залучається багато працівників без транспортних засобів. Тому що, якщо перехрестя чотири полоси в одну сторону і іншу, потрібно його ще правильно відрегулювати. Тому все, що в нас є – ми робимо максимум – максимум і випускаємо максимум.

– Розкажіть про майбутні свята, комендантську годину та заборону піротехніки?

Перше, у нас є комендантська година. Її потрібно дотримуватись однозначно. По-друге, зараз будуть декілька свят і відповідно є всі розпорядження з приводу заборони використання феєрверків. Усі знають ситуацію, тому звертаємося і наголошуємо. Щоб цього не робили. Ми плюс до того прохання до всіх, якщо вже навіть вживають алкоголь, то щоб не сідали за кермо. Тому що безпека на дорозі, якщо п’яний за кермом водій – це однозначно потенційний вбивця. Бажаю, щоб всі залишилися живими – здоровими. Усі були цілими.