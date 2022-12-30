Харьковская ТрО показала «дороги войны» (фото)

Воины 227 батальона отдельной бригады ТрО Харькова опубликовали фото «из полей».

«Дороги войны – не усеяны цветами. Они тяжелые, неровные, полные луж и рытвин. На этих дорогах грузнет техника и сбиваются ноги. И, к величайшему сожалению, не каждый пройдет их до конца… Однако отдельный батальон шагает именно по этим дорогам – ведь мы знаем, что только они приведут нас к желаемой победе», — подписали фото на странице батальона в facebook.

На протяжении всего декабря в Харьковской области практически не было стойкой минусовой температуры.

Так что грунтовые дороги в регионе превратились в сплошную «грязевую кашу».

Видео того, как передвигается в таких условиях тяжелая военная техника ранее публиковала 92 ОМБр.