Харьковская ТрО показала «дороги войны» (фото)
Воины 227 батальона отдельной бригады ТрО Харькова опубликовали фото «из полей».
«Дороги войны – не усеяны цветами. Они тяжелые, неровные, полные луж и рытвин. На этих дорогах грузнет техника и сбиваются ноги. И, к величайшему сожалению, не каждый пройдет их до конца… Однако отдельный батальон шагает именно по этим дорогам – ведь мы знаем, что только они приведут нас к желаемой победе», — подписали фото на странице батальона в facebook.
На протяжении всего декабря в Харьковской области практически не было стойкой минусовой температуры.
Так что грунтовые дороги в регионе превратились в сплошную «грязевую кашу».
Видео того, как передвигается в таких условиях тяжелая военная техника ранее публиковала 92 ОМБр.
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- • Дата публикации материала: 30 декабря 2022 в 13:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воины 227 батальона отдельной бригады ТрО Харькова опубликовали фото «из полей»".