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Харківська ТрО показала “дороги війни” (фото)

Суспільство 13:21   30.12.2022
Оксана Горун
Харківська ТрО показала “дороги війни” (фото)

Воїни 227-го батальйону окремої бригади ТрО Харкова опублікували фото “з полів”.

“Дороги війни – не всіяні квітами. Вони важкі, нерівні, сповнені калюж та вибоїн. На цих дорогах грузне техніка та збиваються вкров ноги. І, на превеликий жаль, не кожен пройде їх до кінця… Проте 227 Окремий батальйон крокує саме цими дорогами – адже ми знаємо, що лише вони приведуть нас до омріяної перемоги”, – підписали фото на сторінці батальйону у Фейсбуці.

Харківська ТрО показала дороги війни 2

Протягом усього грудня на Харківщині практично не було стійкої мінусової температури.

Харківська ТрО показала дороги війни 4

Тож ґрунтові дороги в регіоні перетворилися на суцільну “грязьову кашу”.

Харківська ТрО показала дороги війни

Відео того, як пересувається за таких умов важка військова техніка раніше публікувала 92 ОМБр.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Світ, Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2022 в 13:21;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воїни 227-го батальйону окремої бригади ТрО Харкова опублікували фото “з полів”".