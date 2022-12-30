Харківська ТрО показала “дороги війни” (фото)

Воїни 227-го батальйону окремої бригади ТрО Харкова опублікували фото “з полів”.

“Дороги війни – не всіяні квітами. Вони важкі, нерівні, сповнені калюж та вибоїн. На цих дорогах грузне техніка та збиваються вкров ноги. І, на превеликий жаль, не кожен пройде їх до кінця… Проте 227 Окремий батальйон крокує саме цими дорогами – адже ми знаємо, що лише вони приведуть нас до омріяної перемоги”, – підписали фото на сторінці батальйону у Фейсбуці.

Протягом усього грудня на Харківщині практично не було стійкої мінусової температури.

Тож ґрунтові дороги в регіоні перетворилися на суцільну “грязьову кашу”.

Відео того, як пересувається за таких умов важка військова техніка раніше публікувала 92 ОМБр.