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На Харьковщине «затрофеили» автовышку белгородских электриков

Общество 08:01   30.12.2022
Оксана Горун
На Харьковщине «затрофеили» автовышку белгородских электриков Фото: telegram Вячеслава Задоренко

Автовышку, которую бросили в Казачьей Лопани во время спешного российского отступления передали Харьковскому высоковольтному РЭС.

О необычном трофее рассказал глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

«Во время отступления с Дергачевщины российские оккупанты спешно оставляли не только военную технику, оружие и снаряды, но и другие трофеи, которые теперь будут работать в пользу Украины. Один из таких – автовышка для ремонта высоковольтных линий, которую оставили в Казачьей Лопани белгородские электрики», — написал Задоренко в telegram.

Теперь ценная техника участвует в восстановлении того, что разрушили ее бывшие собственники. Автовышку Задоренко передал начальнику Харьковского высоковольтного РЭС Александру Ганусу.

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«К сожалению, многие украинские энергетики – мужественные ребята – погибли и получили ранения на Харьковщине во время возобновления энергосетей. Работая под постоянными вражескими обстрелами, подрываясь на российских минах, они делали и делают все возможное, чтобы обеспечить нас необходимыми условиями жизни. Замена поврежденных автомобилей нужна им так же, как и нашим защитникам на фронте», — отметил мэр Дергачей.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 декабря 2022 в 08:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Автовышку, которую бросили в Казачьей Лопани во время спешного российского отступления передали Харьковскому высоковольтному РЭС".