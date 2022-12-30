На Харьковщине «затрофеили» автовышку белгородских электриков
Автовышку, которую бросили в Казачьей Лопани во время спешного российского отступления передали Харьковскому высоковольтному РЭС.
О необычном трофее рассказал глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.
«Во время отступления с Дергачевщины российские оккупанты спешно оставляли не только военную технику, оружие и снаряды, но и другие трофеи, которые теперь будут работать в пользу Украины. Один из таких – автовышка для ремонта высоковольтных линий, которую оставили в Казачьей Лопани белгородские электрики», — написал Задоренко в telegram.
Теперь ценная техника участвует в восстановлении того, что разрушили ее бывшие собственники. Автовышку Задоренко передал начальнику Харьковского высоковольтного РЭС Александру Ганусу.
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«К сожалению, многие украинские энергетики – мужественные ребята – погибли и получили ранения на Харьковщине во время возобновления энергосетей. Работая под постоянными вражескими обстрелами, подрываясь на российских минах, они делали и делают все возможное, чтобы обеспечить нас необходимыми условиями жизни. Замена поврежденных автомобилей нужна им так же, как и нашим защитникам на фронте», — отметил мэр Дергачей.
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- • Дата публикации материала: 30 декабря 2022 в 08:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Автовышку, которую бросили в Казачьей Лопани во время спешного российского отступления передали Харьковскому высоковольтному РЭС".