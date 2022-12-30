На Харківщині “затрофеїли” автовишку бєлгородських електриків

Автовишку, яку кинули в Козачій Лопані під час спішного російського відступу, передали Харківському високовольтному РЕМ.

Про незвичайний трофей розповів голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

“Під час відступу з Дергачівщини російські окупанти поспіхом залишали не лише військову техніку, зброю та снаряди, але й інші трофеї, які тепер працюватимуть на користь України. Один з таких – автовишка для ремонту високовольтних ліній, яку залишили у Козачій Лопані бєлгородські електрики” , – написав Задоренко у Телеграмі.

Тепер цінна техніка бере участь у відновленні того, що зруйнували її колишні власники. Автовишку Задоренко передав начальнику Харківського високовольтного РЕМ Олександру Ганусу.

“На жаль, багато українських енергетиків – мужніх хлопців – загинули та отримали поранення на Харківщині під час відновлення енергомереж. Працюючи під постійними ворожими обстрілами, підриваючись на російських мінах, вони робили і роблять все можливе для того, щоб забезпечити нас необхідними умовами життя. Заміна пошкоджених автомобілів потрібна їм так само, як і нашим захисникам на фронті”, – наголосив мер Дергачів.