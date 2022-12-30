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На Харківщині “затрофеїли” автовишку бєлгородських електриків

Суспільство 08:01   30.12.2022
Оксана Горун
На Харківщині “затрофеїли” автовишку бєлгородських електриків Фото: Телеграм Вячеслава Задоренка

Автовишку, яку кинули в Козачій Лопані під час спішного російського відступу, передали Харківському високовольтному РЕМ.

Про незвичайний трофей розповів голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

“Під час відступу з Дергачівщини російські окупанти поспіхом залишали не лише військову техніку, зброю та снаряди, але й інші трофеї, які тепер працюватимуть на користь України. Один з таких – автовишка для ремонту високовольтних ліній, яку залишили у Козачій Лопані бєлгородські електрики” , – написав Задоренко у Телеграмі.

Тепер цінна техніка бере участь у відновленні того, що зруйнували її колишні власники. Автовишку Задоренко передав начальнику Харківського високовольтного РЕМ Олександру Ганусу.

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“На жаль, багато українських енергетиків – мужніх хлопців – загинули та отримали поранення на Харківщині під час відновлення енергомереж. Працюючи під постійними ворожими обстрілами, підриваючись на російських мінах, вони робили і роблять все можливе для того, щоб забезпечити нас необхідними умовами життя. Заміна пошкоджених автомобілів потрібна їм так само, як і нашим захисникам на фронті”, – наголосив мер Дергачів.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2022 в 08:01;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автовишку, яку кинули в Козачій Лопані під час спішного російського відступу, передали Харківському високовольтному РЕМ".