На Харківщині “затрофеїли” автовишку бєлгородських електриків
Автовишку, яку кинули в Козачій Лопані під час спішного російського відступу, передали Харківському високовольтному РЕМ.
Про незвичайний трофей розповів голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.
“Під час відступу з Дергачівщини російські окупанти поспіхом залишали не лише військову техніку, зброю та снаряди, але й інші трофеї, які тепер працюватимуть на користь України. Один з таких – автовишка для ремонту високовольтних ліній, яку залишили у Козачій Лопані бєлгородські електрики” , – написав Задоренко у Телеграмі.
Тепер цінна техніка бере участь у відновленні того, що зруйнували її колишні власники. Автовишку Задоренко передав начальнику Харківського високовольтного РЕМ Олександру Ганусу.
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“На жаль, багато українських енергетиків – мужніх хлопців – загинули та отримали поранення на Харківщині під час відновлення енергомереж. Працюючи під постійними ворожими обстрілами, підриваючись на російських мінах, вони робили і роблять все можливе для того, щоб забезпечити нас необхідними умовами життя. Заміна пошкоджених автомобілів потрібна їм так само, як і нашим захисникам на фронті”, – наголосив мер Дергачів.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2022 в 08:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автовишку, яку кинули в Козачій Лопані під час спішного російського відступу, передали Харківському високовольтному РЕМ".