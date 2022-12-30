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Почти сотню харьковчан, которые 10 месяцев живут в метро, выселяют

Общество 10:32   30.12.2022
Оксана Горун
Почти сотню харьковчан, которые 10 месяцев живут в метро, выселяют Фото: Лариса Говина /Суспільне Харків

На двух станциях метро в Харькове все еще есть жители. Люди спустились под землю еще весной и до сих пор не покинули временное убежище, сообщает «Суспільне».

По данным вице-мэра Светланы Горбуновой-Рубан, которые приводят журналисты, на станции «Героев Труда» в декабре постоянно находились 53 человека, на «23 Августа» — 40. Сейчас людей выселяют. Тем, чьи квартиры уцелели, предложили вернуться к себе домой. Если жилья нет – поселиться в общежитиях.

Однако сами подземные жители не рады такой перспективе.

«У меня дети боятся. Младшая вообще не хочет. Когда я ей сегодня сказала, она начала плакать. Она боится. Хотя бы оставьте, не трогайте этот выход. Мы днем пойдем, а вечером придем. Хотя бы так. Скажите нам: «До восьми часов можете приходить». Хорошо, мы будем приходить, а утром будем идти», – говорит харьковчанка Яна Евдокимова, которая находится на станции с детьми уже 10 месяцев.

Яна Евдокимова живет в метро в Харькове
Фото: Лариса Говина /Суспільне Харків

Не в безопасности вне метро ощущает себя и харьковчанка Юлия Михайленко.

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    • «Мы 10 месяцев здесь прятались для того, чтобы когда нас всех предупреждают, что будут массированные обстрелы, нам выйти на улицу, как в мае, и ждать прилетов, или как?», — задает риторический вопрос Юлия.

    Юлия Михайленко живет в метро в Харькове
    Фото: Лариса Говина /Суспільне Харків

    Она аргументирует: ракеты из Белгорода в Харьков долетают за 40 секунд, добежать за это время до укрытия просто невозможно. Однако Светлана Горбунова-Рубан поясняет: постоянное проживание людей на станциях метро создает неудобства для пассажиров и нарушает санитарные нормы.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 декабря 2022 в 10:32;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На двух станциях метро в Харькове все еще есть жители. Люди спустились под землю еще весной и до сих пор не покинули временное убежище, сообщает «Суспільне»".