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Майже сотню харків’ян, які 10 місяців живуть у метро, виселяють

Суспільство 10:32   30.12.2022
Оксана Горун
Майже сотню харків’ян, які 10 місяців живуть у метро, виселяють Фото: Лариса Говина /Суспільне Харків

На двох станціях метро в Харкові все ще є мешканці. Люди спустилися під землю ще навесні й досі не покинули тимчасового притулку, повідомляє “Суспільне”.

За даними віцемера Світлани Горбунової-Рубан, які наводять журналісти, на станції “Героїв Праці” в грудні постійно перебували 53 особи, на “23 серпня” – 40. Наразі людей виселяють. Тим, чиї квартири вціліли, запропонували повернутись до себе додому. Якщо житла немає – оселитися в гуртожитках.

Однак самі підземні жителі не радіють такій перспективі.

“У мене діти бояться. Молодша взагалі не хоче. Коли я їй сьогодні сказала, вона почала плакати. Вона боїться. Хоча б залиште, не чіпайте цей вихід. Ми вдень підемо, а ввечері прийдемо. Хоча б так. Скажіть нам: “До восьмої години можете приходити”. Добре, ми будемо приходити, а вранці будемо йти”, – каже харків’янка Яна Євдокимова, яка знаходиться на станції з дітьми вже 10 місяців.

Яна Євдокимова живе у метро у Харкові

Не в безпеці поза метро почувається і харків’янка Юлія Михайленко.

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    • “Ми 10 місяців тут ховалися для того, щоб коли нас усіх попереджають, що будуть масовані обстріли, нам вийти на вулицю, як у травні, та чекати на прильоти, або як?” – ставить риторичне запитання Юлія.

    Юлія Михайленко живе у метро у Харкові

    Вона аргументує: ракети з Бєлгорода до Харкова долітають за 40 секунд, добігти за цей час до укриття просто неможливо. Однак Світлана Горбунова-Рубан пояснює, що постійне проживання людей на станціях метро створює незручності для пасажирів та порушує санітарні норми.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2022 в 10:32;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На двох станціях метро в Харкові все ще є мешканці. Люди спустилися під землю ще навесні й досі не покинули тимчасового притулку, повідомляє “Суспільне”".