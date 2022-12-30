Подорвались на растяжке. На Харьковщине супруги не вернулись из леса
Полиция открыла уголовное производство по факту гибели супругов на Харьковщине.
25 декабря стало известно, что без вести пропали двое жителей поселка Боровая. Супруги отправились в лес и домой не вернулись.
Во время розыска 28 декабря сотрудники полиции совместно с ГСЧС обнаружили тела 50-летней женщины и 52-летнего мужчины. Осмотрев место происшествия, правоохранители установили, что они подорвались в лесу на растяжке.
Следователи Изюмского РУП открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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- • Дата публикации материала: 30 декабря 2022 в 15:26;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция открыла уголовное производство по факту гибели супругов на Харьковщине. ".