Підірвалися на розтяжці. На Харківщині подружжя не повернулися з лісу

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі подружжя на Харківщині.

25 грудня стало відомо, що безвісти зникли двоє мешканців селища Борова. Подружжя вирушило до лісу і додому не повернулося.

Під час розшуку 28 грудня працівники поліції спільно з ДСНС виявили тіла 50-річної жінки та 52-річного чоловіка. Оглянувши місце події, правоохоронці встановили, що громадяни підірвались у лісі на розтяжці.

Слідчі Ізюмського РУП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.