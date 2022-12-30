Підірвалися на розтяжці. На Харківщині подружжя не повернулися з лісу
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі подружжя на Харківщині.
25 грудня стало відомо, що безвісти зникли двоє мешканців селища Борова. Подружжя вирушило до лісу і додому не повернулося.
Під час розшуку 28 грудня працівники поліції спільно з ДСНС виявили тіла 50-річної жінки та 52-річного чоловіка. Оглянувши місце події, правоохоронці встановили, що громадяни підірвались у лісі на розтяжці.
Слідчі Ізюмського РУП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2022 в 15:26;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі подружжя на Харківщині. ".