Live
  • П’ятниця 30.12.2022
    • Харків
  •   +4°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.95
    • 🟢

Підірвалися на розтяжці. На Харківщині подружжя не повернулися з лісу

Суспільство 15:26   30.12.2022
Оксана Якушко
Підірвалися на розтяжці. На Харківщині подружжя не повернулися з лісу

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі подружжя на Харківщині. 

25 грудня стало відомо, що безвісти зникли двоє мешканців селища Борова. Подружжя вирушило до лісу і додому не повернулося.

Під час розшуку 28 грудня працівники поліції спільно з ДСНС виявили тіла 50-річної жінки та 52-річного чоловіка. Оглянувши місце події, правоохоронці встановили, що громадяни підірвались у лісі на розтяжці.

Слідчі Ізюмського РУП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Читайте також: Їхали до лісу за ялинкою: на Харківщині підірвалася на міні подружня пара

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

10:54
На Харківщині дитина підірвалася на вибухівці в лісі
13:43
Поліція Харківщини розшукує 5-річного хлопчика, який вижив після розстрілу
17:03
Слідчі Харківщини викрили розбійників, які грабували у військовій формі
14:27
У Харкові на Журавльовці рубають ліс на дрова для мешканців міста
09:03
На Харківщині чоловік підірвався на міні в лісі

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Підірвалися на розтяжці. На Харківщині подружжя не повернулися з лісу»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2022 в 15:26;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі подружжя на Харківщині. ".