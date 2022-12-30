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Синегубов рассказал о ситуации со светом на Харьковщине после ударов россиян

Общество 20:42   30.12.2022
Елена Нагорная
Синегубов рассказал о ситуации со светом на Харьковщине после ударов россиян

Ситуация с электроснабжением в Харьковской области стабильная, аварийных обесточиваний нет, применяются только плановые отключения, сообщил в эфире телемарафона глава ОВА Олег Синегубов.

«Сейчас у нас аварийных отключений нет. Лишь несколько раз они имели место после ракетных обстрелов вчерашних. Однако, все равно мы сейчас уже на стабилизационных. У нас есть 12 очередей, и люди четко могут прогнозировать, когда у них не будет электроэнергии. Однако даже есть случаи, когда мы анонсируем отключения плановые, но их не применяем. Потому что та ситуация, которая у нас есть в городе Харькове и по области и те лимиты, которые нам доведены, благодаря сбережениям в том числе наших граждан, позволяет нам не отключать полностью по анонсированным нами графикам», — рассказал он.

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Напомним, что вечером 28 декабря оккупанты в очередной раз нанесли удар по энергетической инфраструктуре Харькова, применив 13 иранских беспилотников «Шахед-136». 11 дронов сбили подразделения Сил обороны. 29 декабря захватчики трижды — около 9, 14 и 16 часов били по объектам критической инфраструктуры Харькова и области ракетами.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 декабря 2022 в 20:42;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация с электроснабжением в Харьковской области стабильная, аварийных обесточиваний нет, применяются только плановые отключения, сообщил в эфире телемарафона глава ОВА Олег Синегубов.".