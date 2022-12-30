Синєгубов розповів про ситуацію зі світлом на Харківщині після ударів росіян

Ситуація з електропостачанням у Харківській області стабільна, аварійних знеструмлень немає, застосовуються лише планові відключення, повідомив в етері телемарафону голова ОВА Олег Синєгубов.

“Наразі у нас аварійних відключень немає. Лише кілька разів вони мали місце після ракетних обстрілів вчорашніх. Однак, все одно ми зараз вже на стабілізаційних. У нас є 12 черг, і люди чітко можуть прогнозувати, коли в них не буде електроенергії. Однак навіть є випадки, коли ми анонсуємо відключення планові, але їх не застосовуємо. Тому що та ситуація, яка в нас є в місті Харкові та по області і ті ліміти, які нам доведені, завдяки заощадженням у тому числі наших громадян, дозволяє нам не відключати повністю за анонсованими нами графіками”, – розповів він.

Нагадаємо, що ввечері 28 грудня окупанти вчергове завдали удару по енергетичній інфраструктурі Харкова, застосувавши 13 іранських безпілотників «Шахед-136». 11 дронів збили підрозділи Сил оборони. 29 грудня загарбники тричі – близько 9, 14 та 16 години били по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області ракетами.