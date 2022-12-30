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Жильцы 1260 домов Харькова могут встретить Новый год без тепла из-за атаки РФ

Общество 20:05   30.12.2022
Елена Нагорная
Жильцы 1260 домов Харькова могут встретить Новый год без тепла из-за атаки РФ

В Харькове в результате ударов российской армии по энергетической инфраструктуре 28 декабря остаются без отопления 1260 домов — как частных, так и многоэтажек. Тепло планируют вернуть «в ближайшие дни», сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

В эфире телемарафона он отметил, что такого массированного удара еще не было.

«Попадание есть, повреждения есть. Наши непосредственно предприятия теплоснабжения. И сейчас Харьков это чувствует, поскольку 1260 домов сейчас находятся без отопления. Наши коммунальщики, наши предприятия сейчас работают фактически круглосуточно для того, чтобы устранить последствия этих повреждений и людям подать тепло в их дома. И когда я говорю 1260, это я говорю не только о частном секторе, но и о многоэтажках. Если мы говорим о населении, то это значительно большее количество людей находится без отопления», — рассказал Синегубов.

Читайте также: Около тысячи домов в Харькове без тепла из-за атаки дронов — Синегубов

Напомним, что вечером 28 декабря оккупанты в очередной раз нанесли удар по энергетической инфраструктуре Харькова, применив для этого 13 иранских беспилотников «Шахед-136». 11 дронов сбили подразделения Сил обороны.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в результате ударов российской армии по энергетической инфраструктуре 28 декабря остаются без отопления 1260 домов — как частных, так и многоэтажек. Тепло планируют вернуть «в ближайшие дни», сообщил глава ОВА Олег Синегубов.".