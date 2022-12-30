Мешканці 1260 домів Харкова можуть зустріти Новий рік без тепла через атаку РФ
У Харкові внаслідок ударів російської армії по енергетичній інфраструктурі 28 грудня залишаються без опалення 1260 будинків – як приватних, так і багатоповерхівок. Тепло планують повернути “найближчими днями”, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
В етері телемарафону він зазначив, що такого масованого удару ще не було.
“Влучання є, пошкодження є. Наші безпосередньо підприємства теплопостачання. І наразі Харків це відчуває, оскільки 1260 будинків наразі знаходяться без опалення. Наші комунальники, наші підприємства зараз працюють фактично цілодобового для того, щоб усунути наслідки цих пошкоджень і людям подати тепло в їхні помешкання. І коли я кажу 1260, це я кажу не лише про приватний сектор, а й про багатоповерхівки. Якщо ми говоримо про населення, то це значно більша кількість людей знаходиться без опалення”, – розповів Синєгубов.
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Нагадаємо, що ввечері 28 грудня окупанти вчергове завдали удару по енергетичній інфраструктурі Харкова, застосувавши для цього 13 іранських безпілотників «Шахед-136». 11 дронів збили підрозділи Сил оборони.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2022 в 20:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові внаслідок ударів російської армії по енергетичній інфраструктурі 28 грудня залишаються без опалення 1260 будинків – як приватних, так і багатоповерхівок. Тепло планують повернути “найближчими днями”, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.".