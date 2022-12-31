Синегубов: На Харьковщине из-за угрозы обстрела временно отключают свет

В Харькове и области из-за угроз ракетных ударов россиян возможны временные отключения электроснабжения, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Такие превентивные мероприятия вынуждены проводить с целью предупреждения негативного влияния на энергосистему. Должны быть максимально готовы!», — объяснил начальник ХОВА.

Читайте также: Синегубов призвал жителей Харькова и области находиться в укрытиях