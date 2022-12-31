Синегубов: На Харьковщине из-за угрозы обстрела временно отключают свет
В Харькове и области из-за угроз ракетных ударов россиян возможны временные отключения электроснабжения, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Такие превентивные мероприятия вынуждены проводить с целью предупреждения негативного влияния на энергосистему. Должны быть максимально готовы!», — объяснил начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 31 декабря 2022 в 14:20;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области из-за угроз ракетных ударов россиян возможны временные отключения электроснабжения, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".