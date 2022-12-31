Синєгубов: На Харківщині через загрозу обстрілу тимчасово вимикають світло

У Харкові та області через загрози ракетних ударів росіян можливі тимчасові відключення електропостачання, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Такі превентивні заходи вимушені проводити з метою попередження негативного впливу на енергосистему. Маємо бути максимально готові!», – пояснив начальник ХОВА.