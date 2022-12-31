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Синєгубов: На Харківщині через загрозу обстрілу тимчасово вимикають світло

Суспільство 14:20   31.12.2022
Оксана Якушко
Синєгубов: На Харківщині через загрозу обстрілу тимчасово вимикають світло

У Харкові та області через загрози ракетних ударів росіян можливі тимчасові відключення електропостачання, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Такі превентивні заходи вимушені проводити з метою попередження негативного впливу на енергосистему. Маємо бути максимально готові!», – пояснив начальник ХОВА.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2022 в 14:20;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та області через загрози ракетних ударів росіян можливі тимчасові відключення електропостачання, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".