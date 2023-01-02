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Какие ёлки чаще покупали в Харькове в конце 2022 года

Общество 15:56   02.01.2023
Оксана Якушко
Какие ёлки чаще покупали в Харькове в конце 2022 года

Спрос на новогодние ёлки в этом году снизился, констатируют продавцы, сообщила мэрия Харькова.

В целом продавцы отметили, что спрос на новогодние елки в этом году упал, и харьковчане все чаще выбирали искусственные елки.

В Харькове на большинстве елочных базаров в продаже были сосны и ели разной высоты (от 0,5 до 2,5 м), а также венки и деревца, сплетенные из веток, сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка.

Цены на сосны до 1 м составляли в среднем от 200 грн, на сосны до 2 м – от 500 грн. Ели до 1 м стоили от 400 грн, ели до 1,5 м – от 600 грн. Чаще харьковчане покупали сосны высотой до 1,5 м. Также спросом пользовались небольшие композиции из сосновых или еловых веток (стоили от 150 до 500 грн).

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 января 2023 в 15:56;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спрос на новогодние елки в этом году снизился, констатируют продавцы, сообщила мэрия Харькова.".