Які ялинки найчастіше купували у Харкові наприкінці 2022 року
Попит на новорічні ялинки цього року знизився, констатують продавці, повідомила мерія Харкова.
У цілому продавці зазначили, що попит на новорічні ялинки у цьому році зменшився, і харків’яни все частіше стали віддавати перевагу штучним ялинкам.
У Харкові на більшості ялинкових базарів у продажу були сосни та ялини різної висоти (від 0,5 до 2,5 м), а також вінки та деревця, сплетені з гілок, повідомили у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку.
Ціни на сосни до 1 м становили у середньому від 200 грн, на сосни до 2 м – від 500 грн. Ялини до 1 м коштували від 400 грн, ялини до 1,5 м – від 600 грн. Найчастіше харків’яни купували сосни висотою до 1,5 м. Також попитом користувались невеликі композиції з соснових або ялинових гілок (коштували від 150 до 500 грн).
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2023 в 15:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попит на новорічні ялинки цього року знизився, констатують продавці, повідомила мерія Харкова.".