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Як правильно встановити ялинку: поради від ДСНС (інфографіка)

Суспільство 09:28   27.12.2022
Оксана Горун
Як правильно встановити ялинку: поради від ДСНС (інфографіка)

У ДСНС нагадали, як не перетворити новорічну ялинку на джерело неприємностей.

Правила безпеки на Новий рік досить прості та відомі. Проте практично ніколи свята не обходяться без НП. Тому у ГУ ДСНС України в Харківській області нагадали основні правила безпеки:

🎄 встановлюйте дерево мінімум на відстані 1 метра від опалювальних приладів, меблів та евакуаційних виходів;

🎄 закріплюйте на стійкій основі;

🎄 вибираючи штучну ялинку, віддайте перевагу моделям із протипожежним просоченням (вказується на упаковці);

Як встановити ялинку на новий рік

🎄 розміщуйте іграшки на ялинці рівномірно;

🎄 по можливості не прикрашайте ялинку паперовими іграшками;

🎄 якщо є маленькі діти – прикрашайте ялинку легкими прикрасами, що не б’ються;

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🎄 не підвішуйте на ялинку свічки та бенгальські вогні;

🎄 збирайте штучну ялинку згідно з інструкцією;

🎄 тримайте маленьких дітей під наглядом, коли вони знаходяться в кімнаті з ялинкою;

🎄 прикрашайте тільки сертифікованими та справними гірляндами.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2022 в 09:28;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС нагадали, як не перетворити новорічну ялинку на джерело неприємностей".