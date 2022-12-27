Як правильно встановити ялинку: поради від ДСНС (інфографіка)
У ДСНС нагадали, як не перетворити новорічну ялинку на джерело неприємностей.
Правила безпеки на Новий рік досить прості та відомі. Проте практично ніколи свята не обходяться без НП. Тому у ГУ ДСНС України в Харківській області нагадали основні правила безпеки:
🎄 встановлюйте дерево мінімум на відстані 1 метра від опалювальних приладів, меблів та евакуаційних виходів;
🎄 закріплюйте на стійкій основі;
🎄 вибираючи штучну ялинку, віддайте перевагу моделям із протипожежним просоченням (вказується на упаковці);
🎄 розміщуйте іграшки на ялинці рівномірно;
🎄 по можливості не прикрашайте ялинку паперовими іграшками;
🎄 якщо є маленькі діти – прикрашайте ялинку легкими прикрасами, що не б’ються;
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🎄 не підвішуйте на ялинку свічки та бенгальські вогні;
🎄 збирайте штучну ялинку згідно з інструкцією;
🎄 тримайте маленьких дітей під наглядом, коли вони знаходяться в кімнаті з ялинкою;
🎄 прикрашайте тільки сертифікованими та справними гірляндами.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2022 в 09:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС нагадали, як не перетворити новорічну ялинку на джерело неприємностей".