Как правильно установить елку: советы от ГСЧС (инфографика)

В ГСЧС напомнили, как не превратить новогоднюю елку в источник неприятностей.

Правила безопасности в Новый год достаточно просты и известны. Однако практически никогда праздники не обходятся без ЧП. Поэтому в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области напомнили основные правила безопасности:

🎄 устанавливайте дерево минимум на расстоянии 1 метра от отопительных приборов, мебели и эвакуационных выходов;

🎄 закрепляйте на стойкой основе;

🎄 выбирая искусственную елку, отдайте предпочтение моделям с противопожарной пропиткой (указывается на упаковке);

🎄 размещайте игрушки на елке равномерно;

🎄 по возможности не украшайте елку бумажными игрушками;

🎄 если есть маленькие дети — украшайте елку легкими небьющимися украшениями;

🎄 не подвешивайте на елку свечи и бенгальские огни;

🎄 собирайте искусственную елку согласно инструкции;

🎄 держите маленьких детей под наблюдением, когда они находятся в комнате с елкой;

🎄 украшайте только сертифицированными и исправными гирляндами.