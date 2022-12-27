Live
  • Среда 28.12.2022
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.89
    • 🟢

Как правильно установить елку: советы от ГСЧС (инфографика)

Общество 09:28   27.12.2022
Оксана Горун
Как правильно установить елку: советы от ГСЧС (инфографика) Павел Велицкий

В ГСЧС напомнили, как не превратить новогоднюю елку в источник неприятностей.

Правила безопасности в Новый год достаточно просты и известны. Однако практически никогда праздники не обходятся без ЧП. Поэтому в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области напомнили основные правила безопасности:

🎄 устанавливайте дерево минимум на расстоянии 1 метра от отопительных приборов, мебели и эвакуационных выходов;

🎄 закрепляйте на стойкой основе;

🎄 выбирая искусственную елку, отдайте предпочтение моделям с противопожарной пропиткой (указывается на упаковке);

Как установить елку - графика

🎄 размещайте игрушки на елке равномерно;

🎄 по возможности не украшайте елку бумажными игрушками;

🎄 если есть маленькие дети — украшайте елку легкими небьющимися украшениями;

Читайте также: Новогоднее застолье: как и что есть, чтобы не испортить себе праздники

🎄 не подвешивайте на елку свечи и бенгальские огни;

🎄 собирайте искусственную елку согласно инструкции;

🎄 держите маленьких детей под наблюдением, когда они находятся в комнате с елкой;

🎄 украшайте только сертифицированными и исправными гирляндами.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

17:37
Украинцы из Люксембурга передали авто для спасения жителей Харьковщины (сюжет)
09:56
Жертвы огня: на Харьковщине на пожарах один мужчина погиб, а второй обгорел
08:46
На Харьковщине из-за обстрелов погиб 55-летний мужчина, случился пожар — ГСЧС
08:33
В деоккупированном городе на Харьковщине продолжают разбирать завалы (фото)
12:26
На Новый год в Харькове могут ввести комендантский час на сутки

  • Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Как правильно установить елку: советы от ГСЧС (инфографика)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 27 декабря 2022 в 09:28;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС напомнили, как не превратить новогоднюю елку в источник неприятностей".