Как правильно установить елку: советы от ГСЧС (инфографика)
В ГСЧС напомнили, как не превратить новогоднюю елку в источник неприятностей.
Правила безопасности в Новый год достаточно просты и известны. Однако практически никогда праздники не обходятся без ЧП. Поэтому в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области напомнили основные правила безопасности:
🎄 устанавливайте дерево минимум на расстоянии 1 метра от отопительных приборов, мебели и эвакуационных выходов;
🎄 закрепляйте на стойкой основе;
🎄 выбирая искусственную елку, отдайте предпочтение моделям с противопожарной пропиткой (указывается на упаковке);
🎄 размещайте игрушки на елке равномерно;
🎄 по возможности не украшайте елку бумажными игрушками;
🎄 если есть маленькие дети — украшайте елку легкими небьющимися украшениями;
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🎄 не подвешивайте на елку свечи и бенгальские огни;
🎄 собирайте искусственную елку согласно инструкции;
🎄 держите маленьких детей под наблюдением, когда они находятся в комнате с елкой;
🎄 украшайте только сертифицированными и исправными гирляндами.
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- • Дата публикации материала: 27 декабря 2022 в 09:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС напомнили, как не превратить новогоднюю елку в источник неприятностей".