Грипп на Харьковщине набирает обороты, однако до эпидпорога еще далеко
Семь случаев гриппа типа А подтвердили в Харьковской области в течение недели с 26 декабря по 1 января.
«Совместная циркуляция вирусов гриппа, респираторной группы и SARS-CoV-2 будет способствовать дальнейшему росту уровней заболеваемости среди населения области», — прогнозируют в областном Центре контроля и профилактики болезней.
Сообщается, что с 26 декабря по 1 января в регионе заболели 1923 человека (с учетом случаев COVID-19), из них 702 ребенка в возрасте до 17 лет. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на процент.
«Показатель заболеваемости составляет 73,45 на 100 тыс. населения, что меньше прошлогоднего в 2,9 раза и не превышает показатель эпидемического порога. Интенсивность эпидемического процесса соответствует низкому уровню», — отметили в Центре.
Напомним, что в течение недели с 19 по 25 декабря в Харьковской области были выявлены первые с начала эпидсезона три случая гриппа А. Все — у детей в возрасте до 14 лет.
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- • Дата публикации материала: 3 января 2023 в 11:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семь случаев гриппа типа А подтвердили в Харьковской области в течение недели с 26 декабря по 1 января.".