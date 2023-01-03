Грипп на Харьковщине набирает обороты, однако до эпидпорога еще далеко

Семь случаев гриппа типа А подтвердили в Харьковской области в течение недели с 26 декабря по 1 января.

«Совместная циркуляция вирусов гриппа, респираторной группы и SARS-CoV-2 будет способствовать дальнейшему росту уровней заболеваемости среди населения области», — прогнозируют в областном Центре контроля и профилактики болезней.

Сообщается, что с 26 декабря по 1 января в регионе заболели 1923 человека (с учетом случаев COVID-19), из них 702 ребенка в возрасте до 17 лет. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на процент.

«Показатель заболеваемости составляет 73,45 на 100 тыс. населения, что меньше прошлогоднего в 2,9 раза и не превышает показатель эпидемического порога. Интенсивность эпидемического процесса соответствует низкому уровню», — отметили в Центре.

Напомним, что в течение недели с 19 по 25 декабря в Харьковской области были выявлены первые с начала эпидсезона три случая гриппа А. Все — у детей в возрасте до 14 лет.