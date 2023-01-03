Грип на Харківщині набирає обертів, однак до епідпорогу ще далеко

Сім випадків грипу типу А підтвердили у Харківській області протягом тижня з 26 грудня по 1 січня.

“Спільна циркуляція вірусів грипу, респіраторної групи та SARS-CoV-2 сприятиме подальшому зростанню рівнів захворюваності серед населення області”, – прогнозують в обласному Центрі контролю та профілактики хвороб.

Повідомляється, що з 26 грудня по 1 січня в регіоні захворіли 1923 особи (з урахуванням випадків COVID-19), з них 702 дитини віком до 17 років. У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність зросла на відсоток.

“Показник захворюваності становить 73,45 на 100 тис. населення, що менше минулорічного у 2,9 раза та не перевищує показник епідемічного порогу. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню”, – зазначили у Центрі.

Нагадаємо, що протягом тижня з 19 по 25 грудня у Харківській області було виявлено перші з початку епідсезону три випадки грипу А. Усі – у дітей віком до 14 років.