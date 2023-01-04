Хорошо, что живы остались и Харьков отстояли – харьковчане об итогах 2022 года

Корреспонденты МГ «Объектив» спросили харьковчан о том, каким для них был 2022 год. А также – об ожиданиях от 2023-го. Многие, отвечая, нашли в самом трагическом году современности положительные моменты.

Большинство харьковчан отвечали нам на украинском. Говорили о сплоченности, переоценке истории, отношений с «соседями». В 2022-м – не сдались и выстояли, в 2023-м – победим. Таково общее настроение жителей Харькова. Подробности – в сюжете.

Лера, харьковчанка

Во-первых, я ходила в школу, видела своих друзей, близких людей. Во-вторых, не было обстрелов и войны. В-третьих, мой дом еще был цел, и россияне не пришли на мою землю. И не начали оккупировать мои территории и мою Украину.

Анна, харьковчанка

Очень сложный. Моя жизнь полностью изменилась. Сейчас вдали от своего любимого человека. Потому что мой любимый человек защищает Харьков. И горжусь им, и очень скучаю по нему. И надеюсь на Господа Бога, что он сохранит его жизнь и здоровье. Работа моя любимая тоже, к сожалению, перешла в дистанционный режим. Я — преподаватель, и мне очень не хватает общения со своими учениками. Из Харькова я никуда не уезжала, потому что это мой город и я его не покину, что бы ни случилось.

Хорошо, что мы живы остались. И Харьков отстояли. И Харьковскую область почти. Это позитив. И хорошо, что очень много харьковчан за Победу. За Украину. Все будет Украина. И очень приятно в Харькове слышать больше язык украинский. Это очень приятно.

Андрей, военнослужащий, и его девушка

– Макаров. Такие колонны. Вспоминать не хочется, но приятно, что жив. До сих пор хожу, видите?

– А вы довольны?

– Да конечно, очень рада за него. Ему дали медаль. Но когда он рассказал мне, за что, то мне было очень страшно узнать, за что. Переживаешь за его жизнь. И за всех ребят. За всех ребят волнуешься. Самое главное, чтобы они все были живыми-здоровыми.

Лера, харьковчанка

С 24 февраля было положительным то, что я и моя семья остались живы. Несмотря на то, что дом пострадал мой. Но мы все живы, мы вместе, и даже когда мы сидели в подвале нашего дома, мы все равно пели Гимн Украины и «Ой у лузі червона калина». Это, конечно же, был положительный момент для меня.

Ирина, харьковчанка

Освобождение Харьковской области, Херсон, Киев, Чернигов, Сумы — так это вызывало конечно.

Светлана, харьковчанка

Мы объединились. Все оставшиеся. Мы делали коктейли Молотова. Мы стояли все вместе. Сколько народу прошло, когда это произошло, в военкоматы. Я пошла, меня не захотели брать. Сказали: «Спасибо, но идите домой». Я стояла 3 часа, чтобы попасть и сказать: «Если я могу чем-то помочь, то я хочу». И была не очень погода, холодно. Но все люди стояли, и я стояла 3 часа, за мной еще была большая очередь.

Анна, харьковчанка

Я сейчас очень этим интересуюсь и учу. И вижу, что историческая ошибка произошла очень давно. И этот народ совсем не брат нам. И многие столетия он пытался нас подавлять. И хотя говорят, что Харьков — это ватный город, я так не считаю. Потому что есть такое явление, как пропаганда. Я считаю, что всем нам это большой урок. Я не знаю, как россияне, какой урок для себя извлекут. Это их дело. Но мы — самодостаточная нация. Все у нас есть для того чтобы быть счастливыми и не зависеть ни от кого.

Раньше мы все-таки были бы связаны как-то. А теперь мы стараемся все под корень отрезать. Начиная от языка и заканчивая культурой. Начиная с того, как мы разговариваем и воспитываем своих детей, и заканчивая тем, что сейчас наши мужчины и наши друзья все защищают нашу Украину. Для того чтобы в дальнейшем наши потомки — наши правнуки, внуки — не знали этого всего. И даже не упоминали об этом всем. Чтобы они знали, что мы независимы и больше не придется обретать эту независимость что она стабильна и будет до конца.

Общалась дома на русском. Потому что вся жизнь на русском. Но когда начали выходить на улицы, чисто принципиально — украинский язык.

Ирина, харьковчанка

Больше стали ценить сегодняшний день, и больше стало патриотизма. Патриотизм, да. Любовь к своей стране, ко всему: флаги. Все, что связано с Украиной. Харьков больше русскоязычный был город. Сейчас уже переходим на украинский язык.

Лера, харьковчанка

Ну, у меня болит сердце за всех украинцев живущих под оккупацией, за всех украинцев, которые сейчас переживают обстрелы, ну, конечно, за всю Украину, потому что, думаю, все поняли, что Россия… Не могу, очень много боли принесли моему народу и моему государству.

Татьяна, харьковчанка

В нынешнем все начинать сначала. Что можно — улучшать, развиваться, и стараться плохие стороны не видеть. Возможно, не в этом году полностью все наладится. Но я думаю, что все будет. Мы будем для этого работать. И относиться хорошо друг к другу. Настроиться на позитив. От этих вибраций, я думаю, у каждого человека очень многое в мире зависит.

Лариса, харьковчанка

Конечно, самые лучшие. Победа будет за нами. Вы все выстроим, мы отстроим. И будет город еще краше, чем он был.

Киевлянин, военнослужащий и его девушка

Победу. Победу. До последнего. И Крым наш. Все, конец.

Анна, харьковчанка

Надеюсь, что следующий год будет счастливым для нас всех. И что мы победим наконец-то. И в глобальном смысле добро победит зло. И Украину будет уважать весь мир, и мы будем счастливы в своей стране.

Ирина, харьковчанка

Победным. Только с победным. Все будет Украина.

Светлана, харьковчанка

Настроение такое, что мы все сможем. Мы победим. И победа будет за нами. И я просто восхищаюсь нашим народом. Поэтому я очень рада, что я украинка.