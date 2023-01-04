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На Харьковщине есть возможность иногда планово не отключать свет — Синегубов

Общество 17:21   04.01.2023
Оксана Горун
На Харьковщине есть возможность иногда планово не отключать свет — Синегубов Фото: кадр из трансляции нацмарафона

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил о том, что сейчас определенные Харьковской области лимиты и экономия позволяют реже отключать свет в регионе.

«Учитывая те лимиты, которые мы имеем на город Харьков и область, и учитывая, что мы бережно потребляем, мы даже плановые отключения можем иногда не применять», — сказал Синегубов.

Он отметил, что после последнего «предновогоднего» ракетного обстрела Харькова теплоснабжение и электроснабжение в городе восстановили в полном объеме. За прошедшие сутки обстрелов Харькова не было.

«По городу Харькову у нас обстрелы, к счастью, не зафиксированы. После последних ракетных обстрелов мы восстановили полностью функционирование электросети, теплоснабжения. Напомню, у нас по городу в результате обстрелов и повреждения теплогенерирующего предприятия было отключено почти 1200 домов – и это многоэтажки. Сейчас теплоснабжение и электроснабжение возобновлено», — отметил глава ХОВА.

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    • Ранее в Укрэнерго предупредили, что на фоне похолодания энергопотребление в Украине растет, а это означает, что плановые отключения света будут действовать.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 января 2023 в 17:21;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил о том, что сейчас определенные Харьковской области лимиты и экономия позволяют реже отключать свет в регионе".