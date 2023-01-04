На Харківщині є можливість інколи планово не відключати світло – Синєгубов
Голова ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону повідомив про те, що наразі визначені для Харківської області ліміти та економія дозволяють рідше відключати світло в регіоні.
“З огляду на ті ліміти, які ми маємо на місто Харків та область, і з огляду на те, що ми дбайливо споживаємо, ми навіть планові відключення можемо іноді не застосовувати”, – сказав Синєгубов.
Він зазначив, що після останнього “передноворічного” ракетного обстрілу Харкова теплопостачання та електропостачання у місті відновили в повному обсязі. Минулої доби обстрілів Харкова не було.
“Щодо міста Харкова у нас обстріли, на щастя, не зафіксовані. Після останніх ракетних обстрілів ми відновили повністю функціонування електромережі, теплопостачання. Нагадаю, в нас по місту внаслідок обстрілів та пошкодження теплогенеруючого підприємства було відключено майже 1200 будинків – і це багатоповерхівки. Зараз теплопостачання та електропостачання відновлено”, – зазначив голова ХОВА.
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Раніше в Укренерго попередили, що на тлі похолодання енергоспоживання в Україні зростає, а це означає, що планові відключення світла діятимуть.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2023 в 17:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону повідомив про те, що наразі визначені для Харківської області ліміти та економія дозволяють рідше відключати світло в регіоні".