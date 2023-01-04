В Україні зростає споживання електроенергії: на що очікувати харків’янам

У НЕК “Укренерго” поінформували, що із похолоданням дефіцит в енергосистемі країни почав наростати.

“Станом на 12:00 4 січня споживання в Україні зростає через поступове зниження температури та активізацію роботи бізнесу після святкових днів. Тому для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 24:00. Нагадаємо, перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень“, – повідомила пресслужба НЕК “Укренерго”.

Таким чином зараз на Харківщині діють графіки погодинних відключень – для економії електроенергії. Ознайомитися з ними можна за посиланням .

Якщо витрата електрики буде надмірною, почнеться відключення “поза планом”. Енергетики просять громадян розумно споживати електроенергію, користуючись енергоємними приладами по черзі.