В Україні зростає споживання електроенергії: на що очікувати харків’янам
У НЕК “Укренерго” поінформували, що із похолоданням дефіцит в енергосистемі країни почав наростати.
“Станом на 12:00 4 січня споживання в Україні зростає через поступове зниження температури та активізацію роботи бізнесу після святкових днів. Тому для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 24:00. Нагадаємо, перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень“, – повідомила пресслужба НЕК “Укренерго”.
Таким чином зараз на Харківщині діють графіки погодинних відключень – для економії електроенергії. Ознайомитися з ними можна за посиланням .
Читайте також: Жителям Харкова та області не вимикали світло 1 і 2 січня – Попова
Якщо витрата електрики буде надмірною, почнеться відключення “поза планом”. Енергетики просять громадян розумно споживати електроенергію, користуючись енергоємними приладами по черзі.
Новини за темою:
Ви читали новину: «В Україні зростає споживання електроенергії: на що очікувати харків’янам»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2023 в 13:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У НЕК “Укренерго” поінформували, що із похолоданням дефіцит в енергосистемі країни почав наростати".