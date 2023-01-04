В Украине растет потребление электроэнергии: чего ждать харьковчанам

В НЭК «Укрэнерго» проинформировали, что с похолоданием дефицит в энергосистеме страны начал нарастать.

«По состоянию на 12:00 4 января потребление в Украине растет из-за постепенного снижения температуры и активизации работы бизнеса после праздничных дней. Поэтому для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей Украины доведены лимиты потребления, действующие с 8:00 до 24:00. Напомним, превышение лимитов потребления приводит к применению аварийных ограничений», — сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

Таким образом на данный момент на Харьковщине действуют графики почасовых отключений — для экономии электроэнергии. Ознакомиться с ними можно по ссылке.

Если расход электричества будет чрезмерным, начнутся отключения «вне плана». Энергетики просят граждан разумно потреблять электроэнергию, пользуясь энергоемкими приборами по очереди.