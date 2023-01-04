Live
  • Среда 04.01.2023
    • Харьков
  •   +4°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.54
    • 🟢

В Украине растет потребление электроэнергии: чего ждать харьковчанам

Общество 13:16   04.01.2023
Оксана Горун
В Украине растет потребление электроэнергии: чего ждать харьковчанам

В НЭК «Укрэнерго» проинформировали, что с похолоданием дефицит в энергосистеме страны начал нарастать.

«По состоянию на 12:00 4 января потребление в Украине растет из-за постепенного снижения температуры и активизации работы бизнеса после праздничных дней. Поэтому для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей Украины доведены лимиты потребления, действующие с 8:00 до 24:00. Напомним, превышение лимитов потребления приводит к применению аварийных ограничений», — сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

Таким образом на данный момент на Харьковщине действуют графики почасовых отключений — для экономии электроэнергии. Ознакомиться с ними можно по ссылке.

  • Читайте также: Жителям Харькова и области не отключали свет 1 и 2 января — Попова

    • Если расход электричества будет чрезмерным, начнутся отключения «вне плана». Энергетики просят граждан разумно потреблять электроэнергию, пользуясь энергоемкими приборами по очереди.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    11:31
    Погода помогает: до 14:00 в Украине не будут отключать свет — Укрэнерго
    14:20
    Синегубов: На Харьковщине из-за угрозы обстрела временно отключают свет
    20:42
    Синегубов рассказал о ситуации со светом на Харьковщине после ударов россиян
    12:07
    Харьковоблэнерго опубликовало график отключений света на неделю
    11:14
    Ситуация с энергоснабжением в восточном регионе сложная — Укрэнерго

  • Категории: Общество, Украина; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Украине растет потребление электроэнергии: чего ждать харьковчанам»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 4 января 2023 в 13:16;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В НЭК «Укрэнерго» проинформировали, что с похолоданием дефицит в энергосистеме страны начал нарастать".