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Синегубов: На Харьковщине работают все 518 котельных

Общество 20:24   05.01.2023
Оксана Якушко
Синегубов: На Харьковщине работают все 518 котельных Фото: кадр из трансляции нацмарафона

Ситуацию с теплоснабжением накануне ожидаемого в ближайшие дни похолодания прокомментировал в эфире национального телемарафона «Единые новости» начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Ситуация стабильная. Работают все 518 котельных, запланированных к запуску. В области работает 320 Пунктів Незламності. Они готовы в любое время принимать посетителей в круглосуточном режиме», – сообщил Синегубов.

Также ХОВА закупила 500 генераторов высокой мощности, которые в ближайшее время будут распределены на Харьковщине в зависимости от потребностей. Часть получат наши военные, часть уйдет на нужды гражданской инфраструктуры.

«Посетил Волчанск, находящийся под постоянными обстрелами российских оккупантов. Осмотрел Центральную районную больницу, по которой за последние 2 недели оккупанты нанесли 3 удара. Повреждены отделения и операционные. Впрочем, больница работает и оказывает помощь населению. Спасибо персоналу больницы за их самоотверженный труд. Мы же будем и дальше делать все возможное для поддержки Волчанского общества», — отметил Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуацию с теплоснабжением накануне ожидаемого в ближайшие дни похолодания прокомментировал в эфире национального телемарафона «Единые новости» начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".