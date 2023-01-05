Синегубов: На Харьковщине работают все 518 котельных

Ситуацию с теплоснабжением накануне ожидаемого в ближайшие дни похолодания прокомментировал в эфире национального телемарафона «Единые новости» начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Ситуация стабильная. Работают все 518 котельных, запланированных к запуску. В области работает 320 Пунктів Незламності. Они готовы в любое время принимать посетителей в круглосуточном режиме», – сообщил Синегубов.

Также ХОВА закупила 500 генераторов высокой мощности, которые в ближайшее время будут распределены на Харьковщине в зависимости от потребностей. Часть получат наши военные, часть уйдет на нужды гражданской инфраструктуры.

«Посетил Волчанск, находящийся под постоянными обстрелами российских оккупантов. Осмотрел Центральную районную больницу, по которой за последние 2 недели оккупанты нанесли 3 удара. Повреждены отделения и операционные. Впрочем, больница работает и оказывает помощь населению. Спасибо персоналу больницы за их самоотверженный труд. Мы же будем и дальше делать все возможное для поддержки Волчанского общества», — отметил Синегубов.