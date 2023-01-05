Синєгубов: На Харківщині працюють усі 518 котелень

Ситуацію з теплопостачанням напередодні похолодання, яке очікується в найближчі дні, прокоментував в ефірі національного телемарафону “Єдині новини” начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Ситуація стабільна. Працюють всі 518 котелень, які були заплановані до запуску. В області працює 320 Пунктів Незламності. Вони готові в будь-який час приймати відвідувачів в цілодобовому режимі», – повідомив Синєгубов.

Також ХОВА закупила 500 генераторів високої потужності, які будуть найближчим часом розподілені на Харківщині в залежності від потреб. Частину отримають наші військові, частина піде на потреби цивільної інфраструктури.

«Відвідав місто Вовчанськ, яке перебуває під постійними обстрілами російських окупантів. Оглянув Центральну районну лікарню, по якій за останні 2 тижні окупанти завдали 3 удари. Пошкоджено деякі відділення та операційні. Втім, лікарня працює та надає допомогу населенню. Дякую персоналу лікарні за їхню самовіддану працю. Ми ж будемо і далі робити усе можливе для підтримки Вовчанської громади», – зазначив Синєгубов.