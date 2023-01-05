Синєгубов: На Харківщині через снаряди травмувалися сапер і цивільний чоловік
Обох постраждалих госпіталізовані у стані середньої тяжкості, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Минулої доби російські окупанти з артилерії, танків та мінометів вели обстріли прикордонних населених пунктів Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів області.
Під вогнем були: Куп’янськ, Вовчанськ, Красне, Стариця, Огірцеве, Дворічна, Кислівка та інші населені пункти. На щастя, від обстрілів ніхто не постраждав.
Вчора в районі в села Шийківка Ізюмського району під час розмінування через детонацію боєприпасу загинув начальник групи піротехнічних робіт, підполковник цивільного захисту Сергій Гоцуляк. Йому було 42 роки.
Старший сапер тієї ж групи отримав поранення. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.
У районі міста Балаклія Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний чоловік 22 років. Госпіталізований з вибуховими травмами у стані середньої тяжкості.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2023 в 09:07;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обох постраждалих госпіталізовані у стані середньої тяжкості, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".